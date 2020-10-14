3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
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3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

14.10.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:08

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, S.L. B.K. ve M.Y.'yi uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 750 gram esrar, 27 adet uyuşturucu hap, 115 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 5 litre kaçak üretilmiş votka, 5 litre kaçak üretilmiş rakı, 5 litre kaçak üretilmiş viski, 12 litre etil alkol, 4 şişe kaçak viski, 2 şişe kaçak votka ve 1 şişe kaçak rakı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
3 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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