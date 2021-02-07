Karaman'da 3 ay önce işlenen cinayete karıştığı iddia edilen 12 şüpheli yakalandı
Karaman'da 3 ay önce bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da 3 ay önce bir kişinin iş yerinin önünde öldürülmesiyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Mehmet Öcal'ın 2 Kasım 2020'de Yeşilada Mahallesi'ndeki iş yerini kapatmaya çalıştığı sırada silahla öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi.
Olaya karıştığı ileri sürülen 15 şüpheli hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.
Harekete geçen ekipler, şüphelilerden 12'sini düzenlediği operasyonla yakaladı. Adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
- Olay
Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki tekel bayisini işleten Mehmet Öcal, 2 Kasım 2020'de iş yerini kapatmaya çalışırken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Öcal, 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin