Karaman'da 24 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da 24 parça tarihi eser ele geçirildi

Karaman'da 24 parça tarihi eser ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 24 parça obje ele geçirildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da tarihi eser niteliği olduğu düşünülen 24 parça obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde tarihi eser bulundurduğu yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 24 parça objeyi ele geçirdi. Ele geçirilen objelere el konulurken, 5 kişi hakkında Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten haklarında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karaman, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title