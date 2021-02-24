Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KARAMAN'da, 2 otomobilin çarpışıp, hurdaya döndüğü kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Koray Salman yönetimindeki 42 ADK 552 plakalı otomobil, Ayşenur Eker'in kullandığı 34 AJE 295 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, sürücüler Salman ve Eker ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN