Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

24.02.2021 18:30 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:40
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KARAMAN'da, 2 otomobilin çarpışıp, hurdaya döndüğü kazada, 6 kişi yaralandı.

KARAMAN'da, 2 otomobilin çarpışıp, hurdaya döndüğü kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Koray Salman yönetimindeki 42 ADK 552 plakalı otomobil, Ayşenur Eker'in kullandığı 34 AJE 295 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, sürücüler Salman ve Eker ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.  

Soruşturma sürüyor.

 


Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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