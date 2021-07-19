Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yusuf B. yönetimindeki 36 AR 601 plakalı otomobil, Sami Ülküsever idaresindeki 42 ECU 57 plakalı otomobil ile Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde çarpıştı.

Ülküsever'in kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma savruldu.

Sürücüler yaralanmazken Ülküsever'in otomobilinde bulunan eşi Şerife Ülküsever ve iki çocuğu yaralandı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Ülküsever ailesinin yakınları fenalık geçirirken, olayın şokuyla ağlayıp annesini soran çocukları, anneanneleri uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Diğer sürücü Yusuf B'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karaman'da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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