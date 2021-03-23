Karaman'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karaman'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

23.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:23
Karaman'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'da 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kurul, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Merkeze bağlı Yukarı Kızılca ve Aşağı Kızılca köylerinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Jason Statham Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Gökhan Gönül Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:24:40. #1.16#
title