Karaman'da 2 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da 2 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kurul, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandı.

Merkeze bağlı Yukarı Kızılca ve Aşağı Kızılca köylerinde Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin