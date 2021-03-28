Karaman'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı
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Karaman'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı

Karaman'da 2 kişiyi silahla yaralayıp kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

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Karaman'da 2 kişiyi silahla yaralayıp kaçan 5 şüpheli, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde O.K. ile M.G'yi silahla yaralayan şahısların 34 RVV 42 plakalı otomobille bölgeden ayrıldıklarını tespit eden polis ekipleri, şehir merkezinde bulunduğu belirlenen aracı durdurmak istedi. Polis ekipleri, otomobildekilerin uyarılara rağmen kaçması üzerine takip başlattı.

Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolunda yapımı devam eden yeni çevre yolu köprüsünde otomobilin önü polis aracıyla kesildi. Polis aracına çarpması sonucu durdurulan otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Av tüfeği ile üzerlerine ateş edilmesi sonucu yaralanan şahıslar ise Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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