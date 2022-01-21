Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Haberler
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Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman'da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen O.A. ve M.I'yı takibe aldı. Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, şahıslarda 143 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, 3. Sayfa, Haber

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