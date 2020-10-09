Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı
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Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

09.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:20
Karaman'da 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, E.S, H.Ö, Y.D.Ü ve D.A.A'yı uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A.A ve H.Ö tutuklandı, E.S ve Y.D.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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