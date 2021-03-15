Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

15.03.2021 00:06 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:12

Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 2 gün önce kaybolan 50 yaşındaki bir kadın AFAD ve jandarma tarafından 7 saat süren aramanın ardından mağarada bulundu.

Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

KARAMAN - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 2 gün önce kaybolan 50 yaşındaki bir kadın AFAD ve jandarma tarafından 7 saat süren aramanın ardından mağarada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesi Koçaşlı köyünde oturan 50 yaşındaki Kiraz İkbal, dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Kiraz İkbal'in evden ayrılması üzerine telaşlanan yakınları hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Karaman'dan AFAD ve jandarmadan oluşan bir arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti. Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen İHH arama kurtarma biriminin de destek verdiği arama çalışmalarına köylüler ile jandarma iz takip köpeği de katıldı. 7 saat süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Kiraz İkbal, köyüne 700 metre uzaklıktaki uçurumun kenarında bulunan bir mağara içerisinde otururken arama ekipleri tarafından bulundu. Ekipler tarafından mağaradan çıkarılan Kiraz İkbal'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kiraz İkbal'in yakınları AFAD, İHH ve jandarmaya teşekkür ederken, kadının psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu
Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu
Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu
Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 00:16:59. #1.16#
title