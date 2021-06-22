Karaman'da 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu bahçesi ve İsmet Paşa Caddesinde bulunan taş binada, Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.

İl bazında aşılanmada daha hızlı olmak, randevu sıkışıklığının önüne geçmek ve toplumun her kesimine ulaşmak için yeni aşı noktalarını açtıklarını ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Aşı noktasına gelen vatandaşlar randevu almadan görevlilerin bilgilerini kontrol etme aşamasından sonra koronavirüs aşılarını yaptırabilecekler. Hafta sonu da dahil aşılama çalışmalarımız devam edecek. Kovid-19'da en büyük silahımız aşı ve bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Bizlerin tek istediği sırası gelen vatandaşlarımızın bu güce inanarak gelip aşılarını yaptırmalarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin