Karaman'da 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu
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Karaman'da 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Karaman'da 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında 2 bölgede Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, yaptığı açıklamada, aşılama çalışmaları kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu bahçesi ve İsmet Paşa Caddesinde bulunan taş binada, Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını bildirdi.

İl bazında aşılanmada daha hızlı olmak, randevu sıkışıklığının önüne geçmek ve toplumun her kesimine ulaşmak için yeni aşı noktalarını açtıklarını ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Aşı noktasına gelen vatandaşlar randevu almadan görevlilerin bilgilerini kontrol etme aşamasından sonra koronavirüs aşılarını yaptırabilecekler. Hafta sonu da dahil aşılama çalışmalarımız devam edecek. Kovid-19'da en büyük silahımız aşı ve bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Bizlerin tek istediği sırası gelen vatandaşlarımızın bu güce inanarak gelip aşılarını yaptırmalarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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