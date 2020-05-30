KARAMAN'da 2 apartman karantinaya alındı
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KARAMAN'da 2 apartman karantinaya alındı

Karaman'da 2 apartman karantinaya alındıKARAMAN'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3'er katlı 2 apartman karantinaya alındı.

30.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:13

Karaman'da 2 apartman karantinaya alındı

KARAMAN'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3'er katlı 2 apartman karantinaya alındı. Her iki apartmanda oturanlardan bazılarının akraba oldukları ve ramazan ayının son günlerinde iftarda bir araya geldikleri öne sürülürken, aralarından bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıkması, bu kişilerinde temaslı sayısı fazla olmasından dolayı karantinaya alındığı öğrenildi.

Kentte Siyahser Mahalllesi'nde birbirine yakın 2 apartman İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği bugün öğle saatlerinde karantinaya alındı. Apartmana giriş ve çıkışlar kapatılırken polis ekipleri de çevresinde önlem aldı. Her iki apartmanda oturanlardan bazılarının akraba oldukları ve ramazan ayının son günlerinde iftarda bir araya geldikleri ve aralarından bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıkması, bu kişilerinde temaslı sayısı fazla olmasından dolayı karantinaya alındığı öğrenildi.

Karaman Valiliği'de resmi internet sitesinden yaptığı duyuru da, her iki apartmanın da ikinci bir emre kadar karantıya alındığı belirtildi. Duyuruda, Siyahser Mahallesi 941 sokak No7 Yıldız Apartmanı ile Siyahser Mahallesi 939 Sokak No6 Kardelen Apartmanında yaşayan bazı vatandaşlarımızda, koronavirüs (Covid-19) pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanede yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle; koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacı ile belirtilen adreslerdeki apartmanların, 30 Mayıs Cumartesi Günü saat 1300 itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını, belirtilen adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına' karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uyulmaması durumunda Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğinci idari para cezası ile Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı uyarısı yapıldı.

KARAMAN'da 2 apartman karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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