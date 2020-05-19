Karaman'da 19 Mayıs kutlandı Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Şube Müdürleri katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA