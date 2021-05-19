Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları
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Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları

Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pandemi tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı pandemi tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye uyularak gerçekleşen törene, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. - KARAMAN

Karaman'da 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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