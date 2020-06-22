Karaman'da 14 yaşındaki çocuk tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü
Karaman'da bir çocuk, tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü.
22.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:33
Karaman'da bir çocuk, tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdü.
İddiaya göre, merkeze bağlı Kızık köyünde yaşayan 14 yaşındaki M.Y, aralarında husumet bulunan komşuları Halil Çatay (50) ile tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.Y, bıçakla Çatay'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Halil Çatay'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Şüpheli M.Y, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA