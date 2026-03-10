Haberler

Karaman'da 130 bin adet makaron ele geçirildi: 5 tutuklama

Karaman'da polisin yaptığı uygulamalarda ruhsatsız silahlar, bıçaklar, uyuşturucular ve makaronlar ele geçirilirken, aranan 11 şahıstan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-10 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 bin 858 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, 5 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 46 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 29 sürücüye ve alkollü araç kullanan 4 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 91 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 3 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet kesici ve delici alet, 94 gram bonzai, 25 içimlik bonzai, 1 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 20 bin adet doldurulmuş makaron, 110 bin adet boş makaron, 30 adet elektronik sigara, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi, 120 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KARAMAN

