Karaman'da 12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 9 yaşındaki kuzenini öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da 12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da 12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, amcasının evinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, kazara 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne sebep oldu.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde, amcasının evinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, kazara 9 yaşındaki kuzeninin ölümüne sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Ş.D. (12) okuldan çıktıktan sonra Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada olan kuzeni Y.D'ye (9) ödevlerini vermek için amcasının evine gitti.

Ş.D, kuzeninden başka kimsenin olmadığı evdeki tüfeği alarak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, YD'nin karnına isabet etti.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.D'nin cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ş.D. ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden Y.D'nin babasının olay sırasında koyun otlattığı, annesinin de doğum yapan bir koyuna bakmak için ahırda olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Lionel Messi Alex Teixeira Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaman'da 12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 9 yaşındaki kuzenini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:37:01. #1.17#