Karaman'da 112 personeline eğitim verildi - Haberler
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Karaman'da 112 personeline eğitim verildi

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da 112 personeline eğitim verildi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, İl Ambulans Servisi ve bağlı birimlerinde görevli 112 personellerine iletişim, kaygı ve stresle yönetim konularında eğitim düzenlendi.

KARAMAN (AA) - Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde, İl Ambulans Servisi ve bağlı birimlerinde görevli 112 personellerine iletişim, kaygı ve stresle yönetim konularında eğitim düzenlendi.

Uzm. Dr. Ali Avcı ve Sosyolog Selma Soytürk tarafından, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda verilen eğitimde, iletişim sırasında etkili iletişim becerileri, stres yönetimi ve stres ile başa çıkmak konuları, temel yaşam desteği, ileri kardiyak desteği ve acil tıbbi müdahale teknikleri anlatıldı.

Eğitimin sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul tarafından uygulamalı Yaşam Desteği (CPR) eğitimi verildi.

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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