Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıldırım düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıldırım düştü

31.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:17
Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıldırım düştü

KARAMAN'da etkili olan sağanakla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nin trafo bölümüne yıldırım düştü.

KARAMAN'da etkili olan sağanakla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nin trafo bölümüne yıldırım düştü. Çağrı merkezi yaklaşık 2 saat hizmet veremezken, bu süreçte de kentte önemli bir olayın meydana  gelmediği belirtildi. 

Karaman Valiliği kampüsü içinde yer alan  polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hizmet verdiği 112 Acil Çağrı Merkezi binasının yanındaki trafo bölümüne dün gece yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, çağrı merkezi sistemi yaklaşık 2 saat hizmet veremedi. Yapılan teknik çalışmanın ardından 2 saat sonra çağrı merkezi yeniden çalışır hale getirildi.  Bu süreçte kentte önemli bir olayın meydana gelmediği belirtildi. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da olay yerinde incelemede bulundu. ? 


Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıldırım düştü
Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıldırım düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıldırım düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 11:41:47. #1.15#
title