KARAMAN (AA) - Karaman'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme töreni düzenlendi.

Merkeze bağlı Gökçe Köyü'nde düzenlenen etkinliğe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TEMA Gönüllüleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Işık ve beraberindekiler saat 11.11'de öğrenciler ve vatandaşlarla fidan dikerek fidanlara can suyu verdi.

Gökçe Köyü'ndeki 125 hektar alana bir haftada ceviz, mavi servi, karaçam, mahlep, alıç gibi toplam 35 bin fidan dikileceği öğrenildi.

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