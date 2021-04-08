Emniyet Teşkilatından Vali Işık'a ziyaret

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve beraberindeki emniyet mensupları Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve beraberindeki emniyet mensupları Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Taş, ziyarette 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek özverili ve fedakarca çalışan emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını tebrik ediyor, Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 176'ncı yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin