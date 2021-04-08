Emniyet Teşkilatından Vali Işık'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Teşkilatından Vali Işık'a ziyaret

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Emniyet Teşkilatından Vali Işık'a ziyaret

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve beraberindeki emniyet mensupları Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Engin Öztürk ve beraberindeki emniyet mensupları Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Taş, ziyarette 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek özverili ve fedakarca çalışan emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını tebrik ediyor, Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 176'ncı yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Emniyet Teşkilatından Vali Işık'a ziyaret
Emniyet Teşkilatından Vali Işık'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Hulusi Akar Cahit Özkan Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Ajda Pekkan Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emniyet Teşkilatından Vali Işık'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:06:43. #1.14#
title