Karaman'da 10 Kasım törenleri

KARAMAN (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde Karaman'da düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri ve sivil erkan katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından anma etkinlikleri Piri Reis Kültür Merkezi'ndeki programla devam etti. - KARAMAN