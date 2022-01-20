Karaman'da 10.5 kilo uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve 10.5 kilogram esrarla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve 10.5 kilogram esrarla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.G.K., isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgiye ulaşması üzerine çalışma başlattı. Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan operasyonda şüphelinin gösterdiği yerde arama yapan ekipler, 2 plastik bidon içerisinde 10.5 kilo esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

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