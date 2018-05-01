Karaman'da 1 Mayıs Kutlandı

Karaman'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Eğitim-Sen, Çağdaş Gençlik, CHP Karaman İl Başkanlığı, Selüloz İş Sendikası üyeleri, tren garı yakınlarında toplandı.

Katılımcılar daha sonra davul ve zurna eşliğinde Aktekke Meydanı'na kadar yürüdü.

Gruptakiler meydanda düzenlenen kutlamada, halay çekip şarkılar söyledi.