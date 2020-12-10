Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:54
Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, AA'nın

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

İşlek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Başsavcı İşlek, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğraflarına oy kullandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten İşlek, "Seçerken çok zorlandım. Emeklerine sağlık. Anadolu Ajansına da çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Oylamaya katılan Cumhuriyet Savcısı Hacı Ömer Ergün ise yaşam kategorisinde "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 Yıl Sonra İbadet", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

İlgili Haberler

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Antalyalı 'Örümcek Adam', AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Antalyalı "Örümcek Adam", AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Aktekin AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Aktekin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Lütfi Elvan Mehmet Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Yıldız Tilbe Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:11:10. #1.14#
title