Karaman CHP'li Özgür Özel Cumhuriyet Yıkılmadıkça, Beka Sorunu Olamaz

CHP'li Özgür Özel Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz. Onuda biz yıktırmayız? dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Karaman'da Yunus Emri Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Son günlerde ülkede beka sorunu olduğu yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Özel, ülkede beka sorunu olmadığını belirtti. Özel, şöyle konuştu

"Son günlerde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. 'Bu seçim beka seçimidir. Bu seçimi kaybedersek ülke beka sorunu yaşar.' Bunu bir siyasi parti ile onun yancısı, yardakçısı söylüyor. Genel başkanımızın dediği gibi 'Sarayın bekçisinin vatandaşa söyleyecek sözü kalmadığından, inandırıcılığı olmadığından, siyasetin umut kısmını tükettiğinden' söylüyorlar. Çünkü çok umut verdiler, hep kandırdılar. Şimdi korkuyla 'Bize oy vermezseniz beka sorunu var' diyorlar. Biz bunu Karaman'da kayda geçirelim. Bu ülkenin beka sorunu; bir tek adama karşı onun parçaladığı ve 7 düvele istila ettirdiği bir tek adamın yetkilerini almak için, 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkıp, kongreler yapıp, hem milli mücadeleyi örgütleyip, hem de 23 Nisan 1920'de ilk meclis kurulduğunda, o meclisten kurtuluş savaşı yönetildiğinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulup yetkiler tek adamdan alınıp millete verildiğinde, bu ülkenin beka sorunu bitti. Bunu böyle bileceksiniz."

Cumhuriyet değerlerinden sapılırsa, beka sorunun olabileceğini ifade eden Özel, "Bir beka sorunu varsa, Cumhuriyet değerlerinden sapılırsa olur. Ülkenin beka sorunu olmasın isteyen Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Sen kalkar gidersen, fesli bir deli Kadir'in elini öpersen, önünde iki büklüm bükülürsen, beka sorunu olur. O adam, 'Keşke Kurtuluş Savaşı'nı, Yunan kazansaydı' diyorsa, '10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin' diyorsa o adam daha geçen gün, şeriat gelsin de isterse Cumhuriyet yıkılsın dediyse, bu ülkenin beka sorunu başlı başına bu anlayıştır be kardeşim. Bu ülkenin beka sorunu sadece ama sadece Cumhuriyet yıkılırsa var. Onu da sizlere yıktırmayız kardeşim? dedi.

Kaynak: DHA