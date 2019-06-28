KARAMAN CEZAEVİNDEKİ 'İSYAN' ALARMI, TATBİKAT ÇIKTI

Karaman'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, cezaevine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye, ekipleri sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planlı' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi'ndeki görevlilerinin çoğunun haberi olmadan yetkililer, siyasi hükümlü koğuşunda yangın çıkartılarak isyan çıkartıldığını söyledi. Bunun üzerine cezaevi çalışanları, isyanın çıktığı belirtilen koğuşa koşuştururken, bir tarafından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede cezaevine ulaşan ekipler olayın tatbikat olduğunu öğrendi. Cezaevine sevk edilen ekipler tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

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Kaynak: DHA