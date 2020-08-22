KARAMAN Camideki sadaka kutusu çalındı Camideki sadaka kutusu çalındıKARAMAN'da Güzelevler Camisi'ne girip, imamın odasının kapısını kıran kimliği belirlenemeyen 1 kişi, içinde yaklaşık 200 lira olan sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı.

Camideki sadaka kutusu çalındı

KARAMAN'da Güzelevler Camisi'ne girip, imamın odasının kapısını kıran kimliği belirlenemeyen 1 kişi, içinde yaklaşık 200 lira olan sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün Rauf Denktaş Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'ndeki Güzelevler Camisinde meydana geldi. Akşam namazını kıldırmak için camiye gelen imam Hüseyin Üstün, imam odasının kapısının kırık olduğunu ve içinde yaklaşık 200 lira olan sadaka kutusunun da çalındığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kapının bir bölümünü çekiçle kırıldığını ve içerde de kan damlası olduğunu belirledi. Kan damlaların ise şüphelinin kapıyı kırarken elini kestirmesi sonucu olduğu üzerinde duruluyor. Polis, sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA