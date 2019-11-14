Karaman cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
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Karaman cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulunduKaraman'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu.

14.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14
Karaman cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Karaman cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
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