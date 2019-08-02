KARAMAN Bira yüklü kamyonet devrildi 4 yaralı

Bira yüklü kamyonet devrildi 4 yaralı

Karaman'da bira yüklü kamyonet, hafif ticari araca çarpması sonucu devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Karaman -Ereğli karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Ahmet Özyaşar yönetimindeki 70 FT 009 plakalı bira yüklü kamyonet, ana yola çıktığı sırada Bilal Uslu'nun kullandığı 70 ADD 803 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Özyaşar, yanındaki Fetih Yıldırım, diğer aracın sürücüsü Bilal Uslu ve yanındaki Ahmet Yakıcı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA