Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar
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Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar

20.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:57
Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor ile Çengelköyspor arasında oynanan ve 3-3 sona eren maçta gergin anlar yaşandı.

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor ile Çengelköyspor arasında oynanan ve 3-3 sona eren maçta gergin anlar yaşandı.

Kemal Kaynaş Stadyumu/nda saat 13.00'da başlayan maçı, Yusuf Adnan Kendirciler, Abdulkadir Yılmazoğlu ve Şükrü Çavcı üçlüsü yönetti. Maçın hakemlerine verdikleri kararlardan dolayı tribündeki yöneticiler ile yedek kulübesindeki oyuncular ve antrenörler büyük tepki gösterdi. Maçın orta hakemi Kendirciler'in yaşanan bir pozisyonda devam kararı ise ortamı iyice gerdi. Pozisyonun ardından iki takımın yedek kulübeleri sözlü tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken maçın orta hakemi, Karaman Belediyespor yedek kulübesine gelerek Karaman Belediyespor'un Yardımcı Antrenörü Mehmet Erol'a kırımızı kart gösterdi. Daha sonra da kendi kaleleri arkasında ısınan Çengelköylü futbolcuların Karaman Belediyespor yedek kulübesine kadar gelerek laf atması biranda ortalığın karışmasına neden oldu. Yaşanan kısa süreli arbedeyi sahadaki bazı futbolcularla polis engelledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden hakemlere yönetimlerinden dolayı Karaman Belediyesporlu yöneticiler büyük tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik edeniyle 9 dakika uzatılan maçta, orta hakem Yusuf Adnan Kendirciler, biri yardımcı antrenör olmak üzere 3 kırmızı kart ve 8 sarı kart gösterdi. - KARAMAN

Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar
Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar
Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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