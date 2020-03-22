Karaman Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirleri alarak bulvar, cadde, yol, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirleri alarak bulvar, cadde, yol, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'la mücadele kapsamında çok yoğun ve detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların sağlığını korumak ve tedbir almak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem aldıklarını vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız kapsamında şehir merkezimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Yine şehrin ana arterlerini, cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Biz belediye olarak tüm önlemleri alırken vatandaşlarımızdan da sokağa çıkmamaları konusunda daha duyarlı olmalarını tekrar hatırlatıyorum. Ülke genelinde alınan tüm tedbirler bizim sağlığımız ve güvenliğimiz için. Karaman Belediyesi olarak 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin halkımızın sağlığı ve güvenliği için sahada olacağız."

Kaynak: AA