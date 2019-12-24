Karaman belediyesinde asfalt çalışmaları

24.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:22

Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara sıcak asfalt sererek yenileme çalışması yaptı.



Vatandaşların modern ve konforlu ulaşıma kavuşması için il genelinde asfalt ve yol yapım çalışmalarını sürdüren Karaman Belediyesi, çarşı merkezinde deforme olmuş yollara yönelik çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın talimatları doğrultusunda, Mansurdede Mahallesinde, deforme olmuş kilitli parke taşı ile kaplı yolu sökerek yerine sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.



Bu çalışmadan dolayı mahalle sakinleri Karaman Belediyesi'ne teşekkür ederken, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla Karaman'ın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İHA