Karaman Belediyesi tüm ekipleriyle sahada Karaman Belediyesi, büyük bir titizlikle koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Eşit hizmet anlayışıyla 57 mahallede faaliyet yürüten Karaman Belediyesi; bir yandan eskiyen ve bakıma ihtiyacı olan bölgelerde asfalt ve kaldırım çalışmaları yaparken diğer yandan kavşak ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirerek kent estetiğine değer katıyor. Belediye ekipleri bu kapsamda; İbrahim Öktem Caddesi şehir mezarlığı girişindeki kavşak ve Zeytindalı Bulvarı ile Kazım Karabekir Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta peyzaj düzenlemesi, Hacı Celal Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi, Ali Şahane Mahallesi'nde yeni yol yapımı, Kale etrafındaki tüm kaldırımların sökülüp yeni bordürle kaplanması, Piri Reis Mahallesi'ndeki hızlı tren üstgeçit bağlantı yollarının yapılması ve Atatürk Mahallesi'nde tüm sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ederken vatandaşların taleplerini de karşılıyor.

Kentin alt yapısından üst yapısına kadar geniş bir alanda süren ve ihtiyaçların öncelik alındığı çalışmaları, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da yakından takip ediyor.

Kaynak: Bültenler