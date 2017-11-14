Karaman Belediyesi'nden Mezarlık Düzenlemesi

Karaman Belediyesi, şehir mezarlıklarında yaptığı çalışmalar ve vatandaşların cenaze işlemlerinde örnek hizmetler göstermeye devam ediyor.



Yapılan bu çalışmalarla mezarlıkların bambaşka bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Belediye olarak mezarlıklarımızı daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Göreve geldiğimizden bu yana mezarlıklarda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla hem Şehir Mezarlığı hem de Kazalpa Mezarlığı çok daha modern ve güzel bir hale geldi. Cenaze hizmetlerinde de, yakınları vefat eden vatandaşlarımıza bu zor günlerinde biraz olsun destek olmak ve üzerlerindeki yükü almak adına talepleri doğrultusunda taziye çadırları kuruyor, ikramlarda bulunuyor bunun yanında, Kazalpa ve Larende Taziye evlerimizi kullanımlarına sunuyoruz. Mezarlık Bilgi Sistemi ile cenaze bilgileri günlük olarak güncellenmekte, mezarlığın boş alanlarındaki 40 adet mezar alacak şekilde hazırlanmış adalarda 200 adet mezar hazırlanmıştır. Mezarlıklar Müdürlüğümüz, 4 cenaze nakil aracı, 1 adet cenaze yıkama aracı ve 1 adet çadır kurma aracı ile hizmet veriyor. Cenaze hizmetlerinde örnek bir belediyeyiz ve her alanda halkımıza en iyi şekilde hizmet vererek örnek belediyecilik sergilemeye devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN