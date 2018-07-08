Karaman Belediyesi'nde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Karaman Belediyesi, asfalt çalışmalarını Sümer Mahallesinde devam ediyor.

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarında asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştiriyor. Belirli bir plan çerçevesinde hareket eden ekipler, altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda hemen asfalt ve kaldırım çalışmasına başlıyor. Larende Mahallesindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Sümer Mahallesinde asfalt serimine başladı. Çalışmalar çerçevesinde 17 sokağa sıcak asfalt serilecek ve mahalledeki eksik kaldırımlar tamamlanacak. Diğer taraftan Karaman Belediyesi şehir merkezindeki sıcak asfalt uygulamasının yanı sıra şehrin dışında kalan köy ve bahçe yollarına da soğuk asfalt seriyor. Ekipler, tren yolu hattının her iki yanında kalan Güdümen yolu ve BİFA'nın arka kısmındaki yol da soğuk asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları değerlendiren Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Karamanımızın her bir köşesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal ve kültürel projelerimizin yanı sıra fiziki belediyecilik anlamında asfalt, kaldırım, park ve bahçe çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Şu an ekiplerimiz planladığımız şekilde, Sümer Mahallesinde kaldırım ve sıcak asfalt çalışması, Tren yolu hattının geçtiği Güdümen yolunda da soğuk asfalt çalışmaları yapıyor. Daha modern ve daha güzel bir Karaman için durmaksızın çalışıyoruz. Hemşehrilemizin ihtiyaçları doğrultusunda şehrimizi geliştirecek hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN