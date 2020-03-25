Karaman Belediyesi mezarlıkları dezenfekte ediyor Karaman Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü, coronovirüs(Kovid-19) virüsüne karşı aldığı önlem ve tedbirler kapsamında farklı bölgelerde bulunan mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Karaman Belediyesi şehir genelinde sürdürdüğü, coronovirüs(Kovid-19) virüsüne karşı aldığı önlem ve tedbirler kapsamında farklı bölgelerde bulunan mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate almasını istedi.

Alınan tedbirlerin ve yapılan çalışmaların insan sağlığı için olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Dünya ve ülke genelini etkisi altına alan Kovid-19 virüsüne karşı ilimizde de çok kapsamlı dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Şehir genelinde bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını baştan sona temizleyerek dezenfekte ettik. Bugün ise ekiplerimiz yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı mezarlıklarımızda kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Vatandaşlarımıza devletimizin yaptığı, özellikle 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmama kuralına uymalarını tekrar hatırlatıyorum. Bizim için çok değerlisiniz."

Kaynak: AA