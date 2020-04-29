Karaman Belediyesi mahalleleri dezenfekte etmeye devam ediyor Karaman Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Karaman'ın en ücra köşesinde dahi dezenfekte çalışması yaptığı belirtildi.

Tüm mahallelerin bugün 8. kez ilaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallelerimiz en uç noktasına kadar yerden ve havadan dezenfekte edildi. Bu süreçte 3 tır dezenfektan kullanıldı. Dördüncü tır malzememiz de gelmiştir. Bu çalışmalardan muhtarlarımız da haberdar edilmektedir. Bu salgın sona erinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Vatandaşlardan ricamız genelgelere uymaları ve mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamalarıdır. Biz onlar için sokaklardayız."

Kaynak: AA