Karaman Belediyesi kavşak düzenleme çalışmaları
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Karaman Belediyesi kavşak düzenleme çalışmaları

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman Belediyesi kavşak düzenleme çalışmaları

Karaman Belediyesi'nin trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Karaman Belediyesi'nin trafik akışının yoğun olduğu kavşaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada belediye ekiplerinin, daha kullanışlı hale getirmek istedikleri kavşaklarda çalışma yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin, Adliye Kavşağındaki trafik yoğunluğunu azaltmak ve daha sağlıklı hale getirmek için İbrahim Ökten Bulvarından 100. Yıl Bulvarına dönülen yol istikametindeki Adliye Kavşağından, 2. OSB yoluna dönülen alanda yol genişletme, düzenleme çalışması gerçekleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"100. Yıl Bulvarından gelip sağa doğru 2. OSB Yoluna dönülen alan genişletilerek trafik lambası beklenmeden direk geçiş sağlanmış olacak. Yine aynı kavşakta, Kömürcüler Sitesi istikametinden gelip sağa doğru 100. Yıl Bulvarına dönülen alanda düzenleme çalışması yapılarak, araçların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyir etmesi sağlanmış olacak. Ayrıca 100. Yıl Bulvarı ve İbrahim Öktem Bulvarının kesiştiği noktadaki, Sanayi Köprülü Kavşağının yanında bulunan elektrik trafosu daha uygun bir yere taşınarak, eski trafonun olduğu yapı yıkıldı, böylelikle burada bulunan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oldu. Trafonun bulunduğu yer yeşil alan olarak parka kazandırılmış oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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