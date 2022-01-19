Karaman Belediyesi karla mücadele çalışmaları

Karaman Belediyesinin kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesinin kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada kar yağışının ve buzlanmanın etkisini gösterdiği andan itibaren belediyenin tüm ekipleriyle sahaya çıkarak gece - gündüz demeden kar kürüme, solüsyon, tuzlama ve kumlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "2 gündür ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor." denildi.