Karaman Belediyesi kar yağışına anında müdahale etti

Yol ve kaldırımların açık kalmasını sağlamak ve soğuk havanın etkisiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, çarşı merkezi başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar temizleme çalışması yaptı. Özellikle toplu ulaşım güzergâhları, okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları gibi önemli yerlerde yollar; kar küreme araçlarıyla, kaldırımlar da; yaya ekipleri tarafından kardan temizleniyor.

Karla mücadele ekiplerinin, hava şartlarına bağlı olarak 24 saat teyakkuzda olacağı bildirildi.

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