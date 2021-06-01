Karaman Belediyesi, gül, mevsimlik çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman Belediyesi, gül, mevsimlik çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturdu

Karaman Belediyesi, gül, mevsimlik çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturdu
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehir genelinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürerken kent estetiğine yönelik peyzaj düzenlemeleri de devam ediyor.

Bu kapsamda çeşitli noktalarda yer alan kavşak, orta refüj, yol kenarı ve park alanlarına gül ve çiçekler dikildi. Özellikle rengarenk açan güller; Alparslan Türkeş Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İbrahim Öktem Bulvarı, Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı, Zeytin Dalı Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Kızılay Caddesi'ni boydan boya süslerken,yol kenarı ve park alanları da renkli ve canlı bir görünüm kazandı.

Çeşitli türlerdeki güllerin dikimi ve bakımı oluşturulan çalışma planı çerçevesinde muhtelif noktalarda devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar İlker Kaleli Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman Belediyesi, gül, mevsimlik çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 15:18:45. #1.13#

title