Karaman Belediyesi etkinlikleri iptal etti Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle düzenleyeceği kültür ve sanat etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle düzenleyeceği kültür ve sanat etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi kentte de önlemlerin alındığını belirtti.



Bu süreçte devletin yetkili kanallarının yaptığı açıklamaları dikkate alarak, tedbirleri yoğunlaştırdıklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Belediye olarak öncelikle toplu taşıma araçları, belediyemize ait şantiyeler, itfaiye, otogar, umuma açık alanlar dezenfekte edildi ve ediliyor. Bununla birlikte belediyemize ait kurslar, eğitim programları ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz kültür ve sanat etkinliklerini iptal ettik. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli."

Kaynak: AA