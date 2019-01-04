Karaman Belediyesi Atık Getirme Merkezleri Kurdu

Karaman Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrin farklı bölgelerine Atık Getirme Merkezi kuruldu. Proje sayesinde ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması hedefleniyor.

Ülke genelinde projeyi ilk hayata geçiren belediyelerden biri olduklarını ifade eden Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan: "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin teşrifleri ile ilimizde düzenlenen 1. Çevre Çalıştayı'nda Karaman, Sıfır Atık Projesi'nde pilot il oldu. Karaman Belediyesi olarak biz de; Sıfır Atık Projesini, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket ederek ilk etapta resmi kurumlarda başlattık. Daha sonra da geri dönüşüm noktalarını belirlediğimiz bölgelere Atık Getirme Merkezlerini kurduk. Bu istasyonlarda; atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, cam atıklar, metal atıklar, plastik atıklar ile kâğıt atıkları için 7 ayrı özel bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıkları atık getirme merkezine getirerek hem geri dönüşüme hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

Bu atık toplama merkezleriyle doğanın korunması ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir adım daha atmış olduk. Sıfır atık hedefiyle başladığımız projede, şehrin birçok noktasına koyduğumuz atık merkezlerini lütfen kullanalım, kullanmayanları teşvik edelim. Gelecek nesillere, evlatlarımıza temiz ve sağlıklı bir hayat bırakmak hepimizin üzerine bir görevdir" dedi.

Şu anda kullanılmakta olan 20 Atık Getirme Merkezlerinin yerleri şu şekilde:

Karaman Belediyesi önü, Üniversite, Devlet Hastanesi, 1. Toki, 2. Toki, 3. Toki, 4. Toki, Piri Reis Vadisi, Cumhuriyet Parkı, Öğretmenevi önü, Cumhuriyet Mahallesi 10 Katlı Binaların önü, Gazi İlkokulu önü, Kredi Yurtlar Kurumu, Yeni Adliye Binası, 4 Nolu Sağlık Ocağı yanı, İsmetpaşa Caddesi Ziraat Bankası önü, Migros önü, Işın Çelebi Parkı, Larende Mahallesi Turkuaz Konutları önü ve Sümer Mahallesi Park-Bahçe Müdürlüğü Şantiyesi arkası.

Kaynak: Bültenler