Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kalaycı, mesajında yeni yılın yeni umutları ve yeni güzellikleri de beraberinde getirmesini diledi.

2021 yılının Karaman'da, ülkemizde ve tüm dünyada sevgi, kardeşlik, birliktelik ve hoşgörü duygularının arttığı, huzur ve güvenin tesis edildiği güzel bir yıl olmasını temenni eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"2021 yılının mutlulukların arttığı, umutların tazelendiği, duaların kabul gördüğü ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Feraseti, metaneti, sabrı ve fedakarlığı ile çok sıkıntılı ve zorlu süreçleri geride bırakan milletimizin yeni yılla birlikte feraha ve huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Bu vesile ile başta değerli hemşerilerim olmak üzere tüm milletimize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umut dolu bir yıl diliyor; selam, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin