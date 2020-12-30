Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı

30.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:11
Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kalaycı, mesajında yeni yılın yeni umutları ve yeni güzellikleri de beraberinde getirmesini diledi.

2021 yılının Karaman'da, ülkemizde ve tüm dünyada sevgi, kardeşlik, birliktelik ve hoşgörü duygularının arttığı, huzur ve güvenin tesis edildiği güzel bir yıl olmasını temenni eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"2021 yılının mutlulukların arttığı, umutların tazelendiği, duaların kabul gördüğü ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Feraseti, metaneti, sabrı ve fedakarlığı ile çok sıkıntılı ve zorlu süreçleri geride bırakan milletimizin yeni yılla birlikte feraha ve huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Bu vesile ile başta değerli hemşerilerim olmak üzere tüm milletimize sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umut dolu bir yıl diliyor; selam, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:32:31. #1.15#
title