Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı
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Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

31.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:06
Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın yeni yıl mesajı

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.


Kalaycı mesajında, tüm vatandaşlara sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diledi.


Yeni yılın yeni umutları ve yeni güzellikleri de beraberinde getirmesini temenni eden Kalaycı, şunları kaydetti:


"Hemşehrilerimize daha önce vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirebilmek için ekip arkadaşlarımla birlikte çok yoğun mesai harcıyor, büyük gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızdan dolayı halkımızdan aldığımız takdir ve teşekkür bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve çalışma azmimizi artırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde şehrimizi daha yaşanabilir kılacak; insanlarımızı daha huzurlu ve daha mutlu edecek çalışmaları hep birlikte gerçekleştirecek, projelerimizi hep birlikte hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA
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