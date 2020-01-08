Karaman Belediye Başkanı Kalaycı engelli vatandaşlarla buluştu

08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:46

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Gönül Gözü Engelli Evi'nde öğle yemeğinde engelli kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Kalaycı, görme engellilerin haftasını kutladı.

Kalaycı ziyaret boyunca engelli bireylerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Toplum olarak engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Engellilere acımak, üzülmek yerine onlara nasıl yaşanabilir bir hayat sunabiliriz, nasıl hayatlarını kolaylaştırabiliriz ve gerçekten nasıl yardımcı olabiliriz bunları düşünmek lazım. Belediye başkanı olarak temel sorumluluğumuz olan yaşadığımız her türlü ortamı engelli bireylerimizin yaşayabileceği, paylaşabileceği alanlara dönüştürmek bizim birinci önceliğimizdir. Bunun için şu an yaptığımız yoldan kaldırıma, projelendirdiğimiz tüm çalışmalarda önceliğimiz engelli vatandaşlarımızın da kullanılabilirliğini sağlamaktır. Bu vesileyle görme engelli kardeşlerimizin Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli hemşehrileme ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Onların görüşlerini alıp taleplerini dinlemeye ve onlarla sık sık birlikte olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA