Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan Ramazan Bayramı mesajı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayını geride bırakırken, küçükten büyüğe herkesin sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Savaş Kalaycı, "Her ne kadar virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı buruk yaşayacak olsak da inşallah önümüzdeki yıl bu mübarek ayı doya doya yaşamayı Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Karamanlı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA