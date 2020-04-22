Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 23 Nisan mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 23 Nisan mesajı - Haberler
23 Nisan, Karaman, Güncel, Haber

Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 23 Nisan mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:12
Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 23 Nisan mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünün hep birlikte kutlandığını belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla birlikte bu aziz topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesi, bugün dünya çocukları için de bir bayramdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara verdiği değerin ve güvenin göstergelerinden biridir. Cumhuriyetimizin emanetçisi olan çocuklarımıza inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluş günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlar, saygı ve en derin muhabbetlerimi sunarım."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı Haberler
Sistem açıldı, Nakdi Ücret Desteği uygulamasına başvurular başladı
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Shane Larkin Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 23 Nisan mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:48:32. #1.15#
title