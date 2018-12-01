Karaman Barosundan İş Hukuk Semineri

Karaman Barosu, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği konularında fabrika yetkilileri ile avukatların katıldığı seminer düzenledi.

Kentte bir otelde gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi HHukuk Fakültesi İş Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat katıldı.

Karaman Baro Başkanı Av. Oktay Yılmaz, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, iş hukuku alanında hem avukatların, hem de işveren firmaların güncel mevzuat ve yasalara dair bilgilenmesi açısından bu seminerin önemli olduğunu söyledi.

İşçi haklarının korunmasının aynı zamanda iş kapısı diye anılan işverenin de varlığını sürdürebilmesi, iş hukuku mağduriyetlerin ortadan kalkmasının, haklının belirlenmesi konularına olanak sağlayacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Binlerce hemşehrimizin geçimini sağladığı iş sahaları ve işverenler noktasında iş hukuku, bağımsız yargıyı temsil eden biz avukatlar açısından tüm detaylarıyla bilinmesi gereken bir konu. Bu nedenle seminer programını belirlerken güncel konular olmasına dikkat ettik. Bu tip seminerler vesilesi ile savunmayı doğru bilgi ve kurumsallıkla paylaşabilmek hepimiz için çok özel anlam ifade ediyor."

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Canbolat, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler aktardı.